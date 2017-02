SWR 2 13:05 bis 14:00 Sonstiges Feature am Sonntag Mord im Osten. Wie die DDR Verbrechen aufklärte Merken Morde, gar Serienmorde durfte es nach dem Selbstverständnis der DDR in einer "entwickelten sozialistischen Gesellschaft" nicht geben. Nach offizieller Lesart waren Kapitalverbrechen gesellschaftliche Auswüchse im kapitalistischen Westen des Klassenfeindes. "Verbrechen ist dem Sozialismus wesensfremd." Doch auch in der DDR gab es Triebtaten, Sexualdelikte, Serienmorde, und es gab eine Kriminalpolizei, die eigentlich für deren Aufklärung zuständig war. Wenn diese aber nicht schnell genug handelte, befürchtete die Staatsicherheit Unruhe in der Bevölkerung und damit Kritik am staatlichen System. Dann schickte sie ihre Geheimwaffe, die zweite, geheime Polizei der DDR. Ihr Auftrag: Verbrechen schnell und effektiv aufklären, um sie danach umso gründlicher geheim halten zu können. In Google-Kalender eintragen