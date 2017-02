SWR 2 22:03 bis 23:00 Jazz Jazztime Zwischen Ulk und Avantgarde. Das Sauter-Finegan Orchestra Merken Das Sauter-Finegan Orchestra war eine der ungewöhnlichsten Erscheinungen der amerikanischen Bigband-Szene: Sein Sound: eine einzigartige Mischung aus ambitionierter Konzertmusik, balinesischen Gamelanklängen, Bebop und dem Humor eines Spike Jones. Als Eddie Sauter und Bill Finegan das Orchester 1952 gründeten, war die Bigband-Ära eigentlich schon vorbei. Die beiden erfahrenen Arrangeure suchten ein Spielfeld, auf dem sie ohne kommerzielle Rücksichten ihre Ideen umsetzen konnten. Das schloss Experimente mit jazzunüblichen Instrumenten wie Piccolo-Flöten, Harfe und jeder Menge Perkussion ein. Die schillernden, teils witzigen Arrangements rückten das Bandrepertoire mitunter in die Nähe der "Musical Comedy". Zugleich experimentierte das Orchester mit harmonischen Waghalsigkeiten und kompromisslosen Klangvorstellungen. Ihre hohen Ambitionen führten die beiden Leiter bis zu einem gemeinsamen Projekt mit dem Chicago Symphony Orchestra. Das Swing-Publikum reagierte verschreckt. Nachdem eine Tournee im finanziellen Debakel endete, machte das Sauter-Finegan-Orchestra nur noch Studio-Aufnahmen, bis es sich 1957 auflöste. SWR2 Jazztime gibt einen Einblick in seine originelle Diskografie. In Google-Kalender eintragen