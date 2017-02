SWR 2 20:03 bis 22:00 Sonstiges Aus dem Land: Musik Mainzer Musiksommer 2016 Merken <bk>Alessandro Scarlatti: "Perché, perché" <ek><bk>Antonio Vivaldi: Sonate Nr. 12 d-Moll op. 1, "La Follia" <ek><bk>Georg Friedrich Händel: "Mi palpita il cor" HWV 132 <ek><bk>Giovanni Battista Bononcini: "Siedi, Amarilli mia" (Raffaele Pe, Countertenor; La Venexiana; Efix Puleo, Daniela Godio, Violine; Antonio Papetti, Violoncello; Gabriele Palomba, Theorbe; Davide Pozzi, Cembalo) (Konzert vom 31. Juli in der Seminarkirche, Mainz) <ek><bk>Michael Praetorius: "Komm, heiliger Geist, Herre Gott" <ek><bk>Salomone Rossi: "Schir hama'alot ledavid" <ek><bk>Hans Schanderl: "Einmal wandelt Läuten durch mich hin" <ek><bk>Giovanni Pierluigi da Palestrina: "Lamed. Matribus suis dixerunt" <ek><bk>Heinrich Schütz: "Wohl denen, die da leben" <ek><bk>Joanne Metcalf: "It is enough" <ek><bk>Johann Sebastian Bach: "Komm, heiliger Geist, Herre Gott" BWV 226 <ek><bk>Richard Strauss: "Traumlicht" <ek><bk>Volkslied: "Des Abends kann ich nicht schlafen gehn" (Arr. Guido Heidloff); "Rosestock, Holderblüh" (Arr. Peter Wittrich) <ek><bk>Traditional: "Shenandoah" <ek><bk>Billy Joel: "Lullabye" (Singer Pur: Claudia Reinhard, Sopran; Rüdiger Ballhorn, Markus Zapp, Manuel Warwitz, Tenor; Reiner Schneider-Waterberg, Bariton; Tobias Schlierf, Bass) (Konzert vom 21. August in der Seminarkirche, Mainz) In Google-Kalender eintragen