SWR 2 13:05 bis 13:58 Sonstiges Mittagskonzert Zum 90. Geburtstag von Leontyne Price

Georges Bizet: "Carmen", Habanera der Carmen, (1. Akt), Entr'acte Szene Carmen - Don José und Arie des Don José (2. Akt) und Entr'acte (3. Akt) (Leontyne Price, Sopran; Franco Corelli, Tenor; Wiener Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan)

Giuseppe Verdi: "Il Trovatore", Arie der Leonora (4. Akt) (Leontyne Price, Sopran; Berliner Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan); "Un ballo in maschera", Szene und Duett Amelia - Riccardo (2. Akt) (Leontyne Price, Sopran; Placido Domingo, Tenor; London Symphony Orchestra, Leitung: Nello Santi)

Giacomo Puccini: "Tosca", Duett Tosca - Cavaradossi (1. Akt) (Leontyne Price, Sopran; Giuseppe di Stefano, Tenor; Wiener Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan); "Tosca", Arie der Tosca (2. Akt) (Leontyne Price, Sopran; New Philharmonia Orchestra London, Leitung: Zubin Mehta)

Giuseppe Verdi: "Aida", Duett Aida - Radames (4. Akt) (Leontyne Price, Sopran; Jon Vickers, Tenor; Chor und Orchester des Oper Rom, Leitung: Georg Solti)