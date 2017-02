DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Pietà" Kriminalhörspiel nach Motiven der Erzählung "Die Nachkommen eines Herrenmenschen" von Alexander Klug Merken Die Journalistin Eve K. hat auf einem Trödelmarkt die in feinster Sütterlinschrift geschrie­benen Tagebücher des Dr. Ignaz Heise erstanden. Sie besucht Heises inzwischen 80-jährige Tochter Gertie, die nie über die traumatischen Gescheh­nisse von damals hinweggekommen ist: 1932 ließ Heise sich mit seiner kleinen Tochter auf Java nieder. Dort errichtete er ihr ein Paradies, in dem es zunächst nur sie und ihn gab. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Gisela Trowe, Dörte Lyssewski, Friedhelm Ptok Regie: Annette Kurth