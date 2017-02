ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie 2 Broke Girls Die Armdrück-Bar USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Caroline versucht für die Dessertbar Kundschaft zu akquirieren. Tatsächlich werden ein paar Hipster-Schwule angelockt - bis sich eine Gruppe sehr lauter Frauen einfindet. Diese Frauen gehören der New Yorker Untergrund-Armdrück-Liga an und veranstalten ihre Wettkämpfe in der Bar. Noch dazu setzen sie sich als Stammgäste fest und verzehren so gut wie nichts. Caroline und Max schmieden einen Plan, wie sie die Bar wieder lärmfrei bekommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Dot-Marie Jones (Big Reba) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Patrick Walsh Kamera: Chris La Fountaine