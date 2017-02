ProSieben 20:15 bis 20:40 Comedyserie The Big Bang Theory Die Verzögerungstaktik USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Amys Apartment ist schon seit einiger Zeit wieder bewohnbar - allerdings hat sie Sheldon nichts davon gesagt. Der erfährt durch Leonard davon und ist nun hin- und hergerissen: Soll er weiterhin mit Amy zusammenleben, oder bricht er das Experiment ab? Auch Leonard erhält eine Information über Penny, die ihm so gar nicht gefällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steve Holland, Jim Reynolds, Adam Faberman Kamera: Steven V. Silver