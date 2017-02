ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Götter in Weiß - Die Ärzte und die Vertrauenskrise A 2017 Stereo 16:9 Merken Ärzte galten immer als Götter in Weiß niemand hätte über Integrität etwas kommen lassen. Doch dieses Image hat Risse bekommen, seitdem bekannt ist, dass sich einige von ihnen von Medikamentenherstellern bezahlen lassen. Wie sicher können der Patient und die Patientin noch sein, dass es wirklich der reinen Lehre entspricht, was ein ihnen Arzt empfiehlt? Die Titel, unter denen Gelder fließen, sind vielfältig. Von Beraterhonoraren über Autorentätigkeit bis zur geförderten Fortbildung bieten sich eine Menge Möglichkeiten, die nach außen den Schein der Unverfänglichkeit wahren. In Österreich gibt es auch prominente Stimmen gegen solche Praktiken. Für die Ärzteschaft steht ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Götter in Weiß - Die Ärzte und die Vertrauenskrise Regie: Bernhard Hain