ORF 2 20:15 bis 22:40 Show Die Promi Millionenshow A 2017 Stereo 16:9 Merken Prominente stellen ihr Wissen auf die Probe und versuchen wieder für einen guten Zweck möglichst viele Fragen zu beantworten und max. EUR 300.000,-- für Licht ins Dunkel zu erspielen. Mit: Nathan Trent (österr. Teilnehmer am Eurovision Song Contest 2017), Nina Proll, Otto Retzer, Stefan Jürgens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Armin Assinger Gäste: Gäste: Nathan Trent (österr. Teilnehmer am Eurovision Song Contest 2017), Nina Proll (Schauspielerin), Otto Retzer (Schauspieler und Regisseur), Stefan Jürgens (Schauspieler und Musiker) Originaltitel: Die Promi-Millionenshow