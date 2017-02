Schweiz 2 20:55 bis 21:40 Serien Chicago Fire Ring frei USA 2016 Dolby Digital HDTV Merken Borelli tritt im jährlichen "Battle of the Badges" gegen Antonio Dawson an. Keiner seiner Kollegen vom Firehouse 51 wettet auf ihn. Alle sind überzeugt, dass er nicht einmal die erste Runde überstehen wird, schliesslich war Antonio schon einmal Golden-Gloves-Sieger. Eine besorgte Bürgerin, die Caseys öffentliche Auftritt gesehen hat, möchte ihn davon überzeugen, für den Stadtrat zu kandidieren. Er wehrt ab. Doch die meisten seiner Kollegen auf der Wache sind überzeugt davon, dass Casey ein idealer Kandidat wäre. Und auch Dawson glaubt an sein Potenzial. Severide konfrontiert Chili mit dem merkwürdigen Verhalten, das sie in letzter Zeit an den Tag gelegt hat. Er überzeugt sie davon, Chief Boden zu gestehen, dass sie im Dienst getrunken hat. Boden zieht daraufhin die Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Kinney (Kelly Severide) Jesse Spencer (Matthew Casey) Monica Raymund (Gabriel Dawson) Yuri Sardarov (Brian Zvonecek) Eamonn Walker (Wallace Boden) Christian Stolte (Randall McHolland) David Eigenberg (Christopher Herrmann) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Sanford Bookstaver Drehbuch: Jill Weinberger Kamera: Jayson Crothers Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 12