Kniearthrose - Was hilft wirklich? / Lichen Sclerosus - Bildungslücke bei Gynäkologen? / Spitalküche Vom Einheitsbrei zum Menu à la carte

Kniearthrose - Was hilft wirklich?: Und wenn die Schmerzen noch so plagen: Mit dem Gedanken an ein künstliches Gelenk mag sich kaum jemand anfreunden. Stattdessen wird möglichst lange auf konservative, nicht operative Therapien gesetzt, um den Knorpelabbau zu bremsen. "Puls" stellt die Eigenblutspritze vor, sagt was hilft, und zeigt, welche Behandlungen unbewiesene Besserungen versprechen und Geldmacherei sind. 

Lichen Sclerosus - Bildungslücke bei Gynäkologen?: Mit Entzündungen im weiblichen Genitalbereich haben Gynäkologen täglich zu tun. Handelt es sich dabei aber um Lichen Sclerosus, sind viele Ärztinnen und Ärzte überfordert: Die im Frühstadium mit Kortison gut behandelbare Hautkrankheit wird oft nicht erkannt. Im schlimmsten Fall führt das zu verwachsenen Schamlippen, die nur noch operativ wieder aufgetrennt werden können. 

Spitalküche Vom Einheitsbrei zum Menu à la carte: Wer im Spital ist, möchte nicht nur gesund werden, sondern dabei auch einen möglichst angenehmen Aufenthalt erleben. Was täglich auf den Teller kommt, spielt dabei eine wesentliche Rolle. "Puls" zeigt, was grosse Universitätskliniken wie das Inselspital alles unternehmen, um auch im kulinarischen Bereich konkurrenzfähig zu sein.