Silverline 20:15 bis 21:50 Horrorfilm The Returned - Weder Zombies noch Menschen E, CDN 2013 20 40 60 80 100 Merken Nachdem eine Zombie-Epidemie weltweit über 100 Millionen Todesopfer gefordert hatte, wurde nach langer Forschung ein Protein für einen Impfstoff entdeckt. Wenn ein Mensch sich mit dem Virus infiziert und das Protein täglich verabreicht wird, findet die Verwandlung zum Zombie nicht statt und die sogenannten Returned können ein normales Leben führen. Da der Impfstoff jedoch bald zur Neige gehen wird, formiert sich immer größerer Widerstand gegen die Returned, die von vielen als tickende Zeitbomben betrachtet werden. Die junge Ärztin Kate forscht fieberhaft an einem synthetischen Protein, ist jedoch auch persönlich betroffen: Ihr Mann Alex ist ein Returned. Als sie ihren Freunden sein Geheimnis beichten, beginnt die Situation zusehends zu eskalieren ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Hampshire (Kate) Kris Holden-Ried (Alex) Shawn Doyle (Jacob) Claudia Bassols (Amber) Paulino Nunes (Detective Cawl) Melina Matthews (Eve) Barry Flatman (Krankenhausdirektor) Originaltitel: The Returned Regie: Manuel Carballo Drehbuch: Hatem Khraiche Kamera: Javier Salmones Musik: Jonathan Goldsmith Altersempfehlung: ab 12