N24 Doku 21:00 bis 22:05 Dokumentation Space Roboter - Revolution im All F 2015 Dunkel, gefährlich, unnahbar - und doch weckt der Weltraum mit all seinen Mysterien und Möglichkeiten pure Neugier. Seit Anbeginn der Zeit strebt die Menschheit danach, die Wunder des Weltraums zu ergründen. Erst im Jahre 1957 gelingt der Wissenschaft endlich der Meilenstein, der neue Wege in der Raumfahrttechnik bereiten soll: Erdsatellit Sputnik 1 startet ins All und macht den Weg frei für Robotereinsätze im Space. Doch diese Technologie ist noch lange nicht ausgereift. Originaltitel: Space Robot Revolution