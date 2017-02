tagesschau24 20:15 bis 21:15 Talkshow Anne Will Bundespräsident Steinmeier - Der richtige Mann in rauen Zeiten? D 2017 Stereo 16:9 Merken Frank-Walter Steinmeier gilt als beliebtester Politiker Deutschlands. Nun soll er die Nachfolge von Joachim Gauck antreten und am Sonntag zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden. Doch ist er der richtige Bundespräsident in rauen Zeiten? Und welche Akzente kann und muss Steinmeier setzen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hannelore Kraft (SPD, Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalen), Andreas Scheuer (CSU, Generalsekretär), Gregor Gysi (Die Linke, Bundestagsabgeordneter), Shermin Langhoff (Intendantin des Maxim Gorki Theaters Berlin, nimmt am Sonntag an der Bundespräsident Originaltitel: Anne Will