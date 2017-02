SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2017 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Im "Sag-die-Wahrheit"-Studio wird gerührt und geschüttelt, denn einer der drei Kandidaten in Runde eins ist ein Showbarkeeper. Er jongliert mit Mixbechern und Flaschen, gießt aus vier Gläsern gleichzeitig ein und das alles in atemberaubender Geschwindigkeit. In der nächsten Runde geht es um Online-Lebensberatung. Eine der drei Damen berät im Internet in allen Fragen rund um Liebe, Beruf und Familie. Das Besondere: Sie lässt ihre persönlichen Erfahrungen mit einfließen. Und da das Leben kompliziert ist, gibt es meistens keine einfache Antwort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Originaltitel: Sag die Wahrheit