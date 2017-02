Super RTL 22:05 bis 23:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil 33 Kugeln USA 2007 Stereo HDTV Merken Jordan, Woody und Lu arbeiten an einem erschütternden Fall: Ein achtjähriger Farbiger wurde von 33 Pistolenkugeln durchlöchert. Geschossen haben vier Polizisten im Einsatz, die behaupten, der Junge habe sie mit einer Waffe bedroht. Erste Untersuchungen bestätigen die Geschichte der Cops, aber Jordan hat dennoch Zweifel. Als in der Leichenhalle eine Quetschung am Finger des Jungen sichtbar wird, ist klar, dass ihm die Waffe erst nach seinem Tod in die Hand gedrückt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Leslie Bibb (Detective Tallulah "Lu" Simmons) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: John Badham Drehbuch: Tim Kring, Rob Fresco Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin