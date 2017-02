Pro7 MAXX 20:15 bis 21:10 Mysteryserie Supernatural Finsternis USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Durch das Kainsmal ist es Dean möglich von den Toten zurückzukehren, doch das hat Konsequenzen: Dean verwandelt sich in einen Dämon. Als Sam davon erfährt, setzt er alles daran, seinen Bruder wieder in einen Menschen zu verwandeln. Währenddessen bereitet sich Rowena auf die Durchführung eines mächtigen Zaubers aus dem "Buch der Verdammten" vor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel) Mark Sheppard (Crowley) Ruth Connelly (Rowena) Ruth Connell (Rowena) Julian Richings (Death) Originaltitel: Supernatural Regie: Philip Sgriccia Drehbuch: Jeremy Carver, Eric Kripke Kamera: Serge Ladouceur Altersempfehlung: ab 16