Sat.1 22:10 bis 23:10 Krimiserie Hawaii Five-0 Verdächtig unverdächtig USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Grovers bester Freund Clay kommt mit seiner Frau Diane nach Hawaii, um ihren 20. Hochzeitstag zu feiern. Doch bei einer Wanderung in den Bergen stürzt Diane in den Tod - das behauptet zumindest Clay. Grover glaubt Clays Version des Unglücks nicht, da seine Geschichte mehr als nur eine Ungereimtheit aufweist. Trotz Mangel an Beweisen nimmt er die Ermittlungen gegen seinen ehemaligen Polizeikollegen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Chi McBride (Lou Grover) Amanda Setton (Dr. Mindy Shaw) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Maja Vrvilo Drehbuch: Moira Kirland, Eric Guggenheim Musik: Don B. Ray Altersempfehlung: ab 12