WDR 22:10 bis 22:40 Reportage Hier und Heute Seine Kohle bringt die Wärme - Donya unterwegs mit dem Kohlenmann von Essen-Steele D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken "Mama, der Mann mit dem Koks ist da" - habe ich noch nie gerufen. Wir hatten in Bochum ja auch keinen Kohleofen. Und generell: Der Bergbau ist Geschichte: Ende 2018 machen die letzten zwei Steinkohle Bergwerke in NRW zu. Den Mann mit dem Koks gibt es aber immer noch. Die Geschwister Wilhelm, Thomas und Martina Seidelmann zum Beispiel sind in fünfter Generation Kohlenhändler in Essen-Steele. Und Wilhelms Sohn Christian ist auch aktiv. Und sie haben viel zu tun: 140.000 Tonnen liefern sie jedes Jahr., an verschiedene Kunden ehemalige Bergmänner oder ihre Witwen, die damals in ihren Verträgen lebenslag Kohle versprochen bekommen haben. Das läuft aber auch Ende 2018 aus. Danach könnte das Geschäft der Seidelsmanns einbrechen - wenn alle auf Gas oder erneuerbare Energie umsteigen. Aber es gibt auch neue Kunden, die günstig heizen wollen oder die besondere Wärme eines Kohleofens schätzen. Für eine Woche war ich bei Familie Seidelmann. Ich wollte wissen, ob der Beruf Kohlenhändler von Gestern ist oder eine Zukunft hat. Und ich wollte wissen, wer die sind, die noch mit Kohle heizen wollen - oder müssen, weil sie sich eine moderne Heizung vielleicht nicht leisten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hier und Heute Regie: Donya Farahani