RTL Plus 22:40 bis 23:25 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Teuflische Zufälle D 1999 Stereo Uschi gerät immer stärker in den Bann von Hagen Keyser, der sie davon zu überzeugen versucht, dass ihr jetziges Leben wertlos und die einzig erstrebenswerte Daseinsform im Jenseits zu finden ist. Als Keyser Uschi mit Visionen ihrer Familie täuscht und ihr in Aussicht stellt, im Tod mit Wolfgang und Sonja wiedervereint zu werden, ist Uschi schließlich bereit, Selbstmord zu begehen. Sie bittet Hagen, ihr beim Sterben zu helfen. Mutz hat unterdessen viel Freude an ihrem kleinen Enkel Felix, der sich als vielversprechendes Fußballtalent erweist. Mutz schenkt dem Jungen einen echten Lederfußball und überzeugt ihre Tochter, Felix bei den "Bambinis" von Herta BSC spielen zu lassen. Kurz darauf kommt es zufällig zu einer Begegnung zwischen Mutz, Felix und Hagen Keyser. Der kleine Felix fürchtet sich vor dem unheimlichen Mann. Als Mutz wenig später die furchtbare Nachricht erhält, dass ihr kleiner Enkel beim Spielen mit dem Ball von einem Auto überfahren wurde, ist für sie klar, dass Hagen am Tod des Jungen schuld ist. Blondie ist es endlich gelungen, Christoph zu verführen, doch es erweist sich als schwierig, Treffen zu arrangieren. Um sich häufiger sehen zu können, erfinden die beiden eine Allergie, an der Blondie vermeintlich leidet und die von Dr. Stein regelmäßig behandelt werden muss. Niemand schöpft Verdacht, da alle Stein für schwul halten. Doch dann entdeckt Connie das Verhältnis zwischen Blondie und dem jungen Arzt... Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Egon Hofmann (Peter Kittler) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Roger Wielgus Drehbuch: Henning Köhn