RTL Passion 22:05 bis 23:00 Serien Call the Midwife - Ruf des Lebens Folge: 12 Kreislauf des Lebens GB 2012 Merken Dr. Turner bringt ein Röntgenprogramm in die Gemeinde. Mit Hilfe dieses Gerätes hofft er, die heimtückische Tuberkulose frühzeitig erkennen zu können. Allerdings sind er und die Hebammen nicht darauf vorbereitet, dass jemand aus den eigenen Reihen betroffen ist. Jenny wird zu den Mastersons gerufen. Der Vater liegt im Sterben und seine einzige, noch lebende, Tochter hat sich distanziert. Jenny versucht, die beiden zu versöhnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Redgrave (Mature Jenny) Laura Main (Sister Bernadette) Jenny Agutter (Sister Julienne) Cliff Parisi (Fred) Judy Parfitt (Sister Monica Joan) Lisa Diveney (Julia Masterson) Hermione Gulliford (Mrs. Flynn) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Philippa Lowthorpe Drehbuch: Heidi Thomas, Jennifer Worth Kamera: Simon Archer Musik: Peter Salem Altersempfehlung: ab 12