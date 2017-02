RTL Passion 20:15 bis 21:10 Serien Call the Midwife - Ruf des Lebens Folge: 10 Reden und Schweigen GB 2012 Merken Jenny steht vor einem ihrer emotionalsten Fälle: Sie muss gemeinsam mit Schwester Evangelina ein behindertes Baby zur Welt bringen - eine Belastung für die Eltern und Hebammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Redgrave (Mature Jenny) Jessica Raine (Jenny Lee) Pam Ferris (Schwester Evangelina) Helen George (Trixie Franklin) Laura Main (Schwester Bernadette) Judy Parfitt (Schwester Monica Joan) Bryony Hannah (Cynthia Miller) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Roger Goldby Drehbuch: Mark Catley Kamera: James Aspinall Musik: Peter Salem Altersempfehlung: ab 12