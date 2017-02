Kabel1 Doku 22:45 bis 23:30 Dokusoap Bombenjäger Die Rückkehr CDN 2013 16:9 HDTV Merken In der Stadt Granby südwestlich von Montreal finden die Bombenjäger tausende scharfer Mörsergranaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Nun liegt es an den erfahrenen Männern, diese unschädlich zu machen. Die Aufgabe erweist sich als eine der schwierigsten ihrer Laufbahn. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bomb Hunters