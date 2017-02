SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Kommissar Rex Senkrecht in den Tod D, A 2002 16:9 Dolby Digital Merken Eine Gruppe Freeclimber trifft sich nachts, um am Wiener Rathaus einen Wettstreit auszutragen. Bei der gefährlichen Aktion stürzt ein Kletterer aus Schwindel erregender Höhe zu Tode. In Panik lassen die Freunde die Leiche verschwinden. Marc, Niki und Rex gelingt es, eine Spur zu finden, die zu einer Kletterschule führt. Deren Übungsgelände befindet sich an einem Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei den Freeclimbern stoßen die Kommissare auf eine Mauer des Schweigens ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Clelia Sarto (Kathrin) Gerhard Ernst (Klotz) Nikolaus Benda (Piet) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Carl-Christian Demke, Peter Hajek Kamera: Gero Lasnig Musik: Péter Wolf Altersempfehlung: ab 12