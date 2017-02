ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Heimat Ruhrgebiet D 2016 16:9 Merken Über viele Jahrzehnte war das Ruhrgebiet eine erfolgreiche Industrie-Region. In den Zechen und Stahlwerken wurden Milliarden verdient. Rauchende Schlote und riesige Fördertürme prägten die Landschaft. Seit dem Zechensterben befindet sich die Region im Wandel. Nirgendwo ist die Arbeitslosigkeit so hoch wie im Ruhrgebiet. Aber es herrscht auch Aufbruchsstimmung. Auf ehemaligen Industriebrachen entstehen Naturlandlandschaften oder siedeln sich zukunftsorientierte Unternehmen an. Der Regisseur Adolf Winkelmann ist fasziniert vom Revier. Auch sein neuester Kinofilm "Junges Licht" spielt wieder dort. Zusammen mit dem Schauspieler Peter Lohmeyer erzählt er von den außergewöhnlichen Dreharbeiten und ihrer Liebe zum Ruhrgebiet. Außerdem gibt der Ruhrgebietshistoriker Dr. Christoph Seidel Einblicke in die spannende Geschichte der Region. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: Adolf Winkelmann (Regisseur), Peter Lohmeyer (Schauspieler), Dr. Christoph Seidel (Ruhrgebietshistoriker) Originaltitel: Planet Wissen