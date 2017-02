kabel eins 02:00 bis 03:35 Abenteuerfilm Forbidden Kingdom USA, CHN 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der unscheinbare 14-jährige Martial-Arts-Fan Jason aus dem Boston der Gegenwart landet mit Hilfe eines antiken Kampfstabes im alten China. Dort rettet ihn der betrunkene Kämpfer Lu Yan vor den Soldaten des Jade-Kriegsherrn. Der will verhindern, dass Jason dem versteinerten Affenkönig seinen Kampfstab zurückbringt und damit von einem ewigen Fluch erlöst. Bei seiner Odyssee zum Schloss des Jade-Kriegsherrn wird Jason auch von einem stummen Mönch und der verwaisten Rächerin Goldener Spatz begleitet... Martial-Arts- Fantasy-Epos mit Jackie Chan ("Rush Hour", "Shanhai Knights") In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jet Li (The Monkey King / The Silent Monk) Michael Angarano (Jason Tripitikas) Jackie Chan (Lu Yan / Old Hop) Juana Collignon (Southie Girl) Morgan Benoit (Lupo) Jack Posobiec (Southie) Thomas McDonell (Young Southie) Originaltitel: Forbidden Kingdom Regie: Rob Minkoff Drehbuch: John Fusco Kamera: Peter Pau Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12