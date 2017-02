kabel eins 20:15 bis 22:10 Abenteuerfilm Die letzte Legion GB, I, F, TUN 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rom im Jahre 476 n.Chr. Als der 12-jährige Romulus Augustus zum neuen Kaiser gekrönt werden soll, fallen Barbarenhorden in Rom ein und verschleppen den Jungen zusammen mit seinem väterlichen Lehrmeister Ambrosinus nach Capri. Unter der Führung von Aurelius, Befehlshaber der kaiserlichen Leibgarde, macht sich eine kleine Gruppe unerschrockener Legionäre auf, den jungen Caesar zu retten. Mit Unterstützung der geheimnisvollen byzantinischen Kriegerin Mira gelingt es ihnen zwar, Romulus und Ambrosinus zu befreien, aber ihre Rückkehr ins vom Feind besetzte Rom ist unmöglich. Jetzt gibt es nur noch einen Ausweg: Die Gefährten müssen die letzte noch verbliebene römische Legion in Britannien aufspüren, um mit ihrer Hilfe das römische Imperium zurückzuerobern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Firth (Aurelius) Ben Kingsley (Ambrosinus / Merlin) Thomas Sangster (Romulus Augustus) Aishwarya Rai Bachchan (Mira) Peter Mullan (Odoaker) Kevin McKidd (Wulfila) Alexander Siddig (Theodorus Andronikos) Originaltitel: The Last Legion Regie: Doug Lefler Drehbuch: Jez Butterworth, Tom Butterworth Kamera: Marco Pontecorvo Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 12