3sat 20:15 bis 21:00 Dokumentation Highway durch ... Die Rocky Mountains Herbst Die Rocky Mountains - Herbst D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Tiere haben viele Gründe, auf oder neben die Straße zu kommen: Das zeigen Ernst Arendt und Hans Schweiger auf ihrer amüsanten Reise durch die Rocky Mountains in einem traumhaften Herbst. Sie halten fest, wo man wegen Hirschen warten muss, wo Bergschafe schwere Trucks ausbremsen, wo die Tiere ganz artig über den Zebrastreifen gehen und wie ein Bär sich neben der Straße den Winterspeck anfrisst, oder ein Murmeltier Material für den Winter sammelt. Arte zeigt alle drei Teile der Doku am Stück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway durch ...