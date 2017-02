Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Die Nanny Folge: 21 Alte Liebe rostet nicht USA 1994 Stereo HDTV Merken Fran erfährt, dass sich ihr Ex Liebhaber Danny von Heather getrennt hat der Frau, wegen der er Fran damals vor die Tür setzte. Alte Rachegedanken werden wach, und Fran plant, sich Danny erneut zu nähern, um ihn dann ihrerseits sitzen zu lassen. Doch alles kommt anders: Danny macht Fran überraschend einen feurigen Heiratsantrag, und die Braut in spe völlig geblendet von der Aussicht auf ihr neues Leben willigt ein. Alle Mitglieder der Sheffield Familie, mit Ausnahme von C.C., nehmen die Nachricht bedrückt zur Kenntnis. Um Fran nicht zu enttäuschen, bemüht sich aber jeder, Freude zu heucheln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Butler Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Paul Miller Drehbuch: Tracy Newman, Jonathan Stark Kamera: Mikel Neiers Musik: Michael Blakey, Timothy Thompson