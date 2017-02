Niederlande 1 22:10 bis 23:00 Sonstiges Het Familiediner NL 2017 HDTV Merken Bert van Leeuwen heeft een dubbele familieruzie op te lossen. Henk heeft ruzie met zijn twee zussen, Henneke en Joke, maar dan om twee verschillende redenen. Met Joke heeft hij al tien jaar geen contact meer nadat Henk een wat lompe opmerking had gemaakt over de ondernemersaspiraties van de echtgenoot van Joke, Jan. Met Henneke ligt hij nu alweer zes jaar overhoop nadat de vrouw van Henk onaangekondigd naar een familiebijeenkomst over de ziekenzorg die moeder nodig zou hebben. Ze was de enige van de koude kant en dat was toch echt niet de bedoeling. En ja, dan vliegen de dagen zomaar voorbij. Nu wil een andere zus, Marijke, dat het conflict uit de wereld wordt geholpen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bert van Leeuwen Originaltitel: Het familiediner