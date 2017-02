Niederlande 1 20:30 bis 21:15 Sonstiges Radar NL 2017 HDTV Merken In het VN-verdrag staat dat mensen met een handicap ook gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. Toch is dit in een land als Nederland niet zo goed geregeld als je zou denken. Je bent met een rolstoel afhankelijk van assistentie bij het verlaten van de meeste treinen, en op ruim 300 stations is deze assistentie niet mogelijk. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe lossen we dit op? En ook aandacht voor Bravecto; een middel dat aan honden gegeven wordt om teken en vlooien te bestrijden. Sommige hondenbezitters vermoeden dat hun hond ernstige bijwerkingen heeft gekregen na het gebruik, terwijl anderen bang zijn dat hun hond is overleden aan de gevolgen. Volgens de fabrikant en meeste dierenartsen is het middel zeer veilig. Wie heeft er onderzoek gedaan en is dat voldoende om de veiligheid te waarborgen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Antoinette Hertsenberg Originaltitel: Radar