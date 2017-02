BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Magazin Blickpunkt Sport D 2017 Stereo 16:9 Merken Wir waren auf den Spuren von Studiogast Maik Walpurgis, des neuen Trainers vom FC Ingolstadt. Sein Weg führte vom SC Herford in die Fußball-Bundesliga - ein interessanter Werdegang mit vielen Facetten. Für den FC Bayern beginnen in der Champions League die entscheidenden Wochen: Was spricht für den Rekordmeister vor dem Spiel gegen Arsenal? Münchens neue Multifunktions-Sportarena: Wann kommt sie und zu welchen Konditionen? Wir haben recherchiert und die wichtigsten Protagonisten befragt. Thema sind natürlich auch die Weltmeisterschaften im Ski alpin in St. Moritz und im Biathlon in Hochfilzen. Dazu gibt es alle aktuellen Informationen sowie Exklusiv-Interviews mit interessanten Gesprächspartnern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tom Meiler Gäste: Gäste: Maik Walpurgis (FC-Ingolstadt-Trainer) Originaltitel: Blickpunkt Sport