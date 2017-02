MDR 20:15 bis 21:45 Komödie Garmischer Bergspitzen D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Überraschend verliert der Chocolatier Karl Sailer seinen Job in Hamburg, und auch seine Frau wird arbeitslos. Das Angebot seines alten Lehrmeisters aus Garmisch kommt da wie gerufen: Dieser braucht den ehemaligen Lehrbuben für seine Schokoladenmanufaktur, um eine Ausschreibung zu gewinnen. Mangels Alternativen schlüpft Karl mit Frau und Kindern auf dem familieneigenen Hof in Bayern unter. Ein alter Zwist mit seinem sturen Vater sorgt jedoch für Unruhe, in der Karl nicht richtig arbeiten kann. Das unlautere Angebot eines Konkurrenten würde seine finanziellen Probleme mit einem Schlag lösen. - In der süßen Welt der Schokolade spielt der moderne Heimatfilm mit Timothy Peach und Valerie Niehaus in den Hauptrollen. Außerdem sind Franz Buchrieser, Enzi Fuchs, Maximilian Krückl, Bettina Redlich und Horst Kummeth zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Peach (Karl Sailer) Valerie Niehaus (Christa Sailer) Franz Buchrieser (Josef Sailer) Enzi Fuchs (Hedwig Sailer) Jannik Schümann (Heiko Sailer) Pauline Brede (Isabella Sailer) Maximilian Krückl (Gustl Holdinger) Originaltitel: Garmischer Bergspitzen Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Eva Kummeth, Horst Kummeth Kamera: Johannes Geyer Musik: Hannes M. Schalle Altersempfehlung: ab 6