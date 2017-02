MDR 22:05 bis 23:03 Talkshow Fakt ist! Aus Magdeburg Notfall Notaufnahme Notfall Notaufnahme D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Zu viele Patienten - gestresste Ärzte und Pfleger: Deutschlands Notaufnahmen arbeiten am Limit. Bis zu 25 Millionen Patienten haben im vergangenen Jahr die ambulante Notfallversorgung der Krankenhäuser genutzt. Doch nicht alle von ihnen waren tatsächlich Notfälle. Ärzte schätzen, dass mindestens ein Drittel aller Patienten statt in der Notaufnahme vom Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst behandelt werden könnte. Für letzteren gibt es sogar eine eigene Notrufnummer: die 116 117. Doch Umfragen zeigen, dass nicht einmal die Hälfte aller Deutschen etwas mit dieser Nummer anfangen kann. Die Entwicklung gibt Anlass zur Besorgnis: Der Unabhängigen Patientenberatung zufolge steigt die Zahl derer, die Schaden erleiden, weil sie aufgrund der Überlastung in Notaufnahmen nicht rechtzeitig behandelt werden oder Ärzte im Stress Fehler machen. Hinzu kommt: Notaufnahmen sind auch ein gigantisches Verlustgeschäft. Für die Behandlung eines Patienten, die in der Regel deutlich mehr als 100 Euro kostet, zahlt die kassenärztliche Vereinigung eine Pauschale von maximal 35 Euro an die Krankenhäuser. Unterm Strich verlieren Deutschlands Kliniken so im Jahr rund eine Milliarde Euro. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisiert die Kassenärzte deshalb: Sie stellten die ambulante Versorgung nicht ausreichend sicher, zahlten aber auch nicht kostendeckend, wenn die Notaufnahmen diese Aufgabe übernähmen. Wer hat also Schuld? Die Kassenärztlichen Vereinigungen, die ihr Budget hartnäckig gegen höhere Zahlungen an die Krankenhäuser verteidigen? Die Politik, die nicht aktiv in die Entwicklung eingreift? Oder die Patienten, die auch dann die Notaufnahme aufsuchen, wenn sie es gar nicht müssten und so zur Überlastung beitragen? Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin hat eine Notfallpauschale ins Spiel gebracht: 20 Euro soll jeder Patient zahlen, der sich in der Notaufnahme behandeln lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Heyde Gäste: Gäste: Georg Baum (Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft), Alexander Jahn (Leiter der Notaufnahme am Klinikum Magdeburg), Dr. med. Annette Rommel (Hausärztin und erste Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen), Heike Morris (Un Originaltitel: Fakt ist!