NDR 23:15 bis 00:40 Komödie Feuer unter Deck DDR 1979 Nach den "Flußgeschichten" von Wolfgang Müller Untertitel 16:9 Kapitän Otto Scheidels Liebe gehört gleichermaßen einem alten Raddampfer namens "Jennissei" und der Kellnerin Carola Schneider, genannt Caramba. Aber Carola hat es satt, den Mann mit dem Schiff zu teilen, und gibt ihrem Otto mit Caramba den Laufpass. Kaum hat sich dieser von dem unerwarteten Schlag erholt, kommt der nächste: Sein Raddampfer, der letzte seiner Art, wird außer Dienst gestellt. Nun hat der arme Otto weder Frau noch Schiff. In einem tollkühnen Handstreich kapern er und seine ehemalige Mannschaft ihren alten, inzwischen umgebauten Dampfer, um unter großem persönlichem Einsatz zwei Lastkähne von einem unfreiwilligen Sandbankaufenthalt zu befreien. Dabei kommt es zu handfesten Reibereien zwischen Kapitän Otto und Caramba, die inzwischen Chefin des nun schwimmenden Restaurants wurde und ihr "Heiligtum" beim harten Havarieeinsatz in die Brüche gehen sieht. Doch dieser Piratenstreich des Kapitäns a.D. führt ihn nicht nur zur Einsicht, sondern auch wieder zu der Frau, die Caramba heißt. Schauspieler: Manfred Krug (Otto Scheidel) Renate Krößner (Carola Schneider) Boles?aw P?otnicki (Jule) Arnim Mühlstädt (Miltz) Jürgen Heinrich (Langer) Thomas Neumann (Heiner) Fred Delmare (Koch) Originaltitel: Feuer unter Deck Regie: Herrmann Zschoche Drehbuch: Wolfgang Müller, Manfred Wolter Kamera: Günter Jaeuthe Musik: Günther Fischer Altersempfehlung: ab 12