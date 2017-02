Niederlande 2 20:30 bis 21:00 Sonstiges Leven in de Brouwerij NL 2015 HDTV Merken Patrick en Kasper rijden in hun antieke blauwe busje door het Zeeuwse landschap. Ze gaan ze op bezoek bij Kees Bubberman. Hij behoort tot de beste brouwers van Nederland. Verderop in Zeeland ontmoeten ze Andries de Groen sr., die de presentatoren door zijn immens grote moutfabriek leidt. Hij leert de heren de beginselen van het moutproces. En dat gaan Kasper en Patrick testen: ergens in het Zeeuwse landschap gaan ze hun eerste poging tot zelf brouwen ondernemen. En dat vinden ze spannend. In Google-Kalender eintragen Moderation: Kasper van Kooten, Patrick Stoof Originaltitel: Leven in de Brouwerij