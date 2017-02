Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Kleverland und Gelderland: Entdeckungen am Niederrhein D 2012 HDTV Merken Der Niederrhein ist Fahrradland. Das kosten Stefan Pinnow und Stefan Verhasselt voll aus: Sie schwingen sich auf zwei apfelgrüne "Gazellen", die man überall ausleihen kann, und erkunden ein kleines Stück der mehr als 2.000 Kilometer langen NiederRheinroute. In Nijmegen lernen sie, warum ein Hollandrad Hollandrad heißt, und besuchen das "Velorama". In dem kleinen Museum dreht sich alles um die "Fietsen". Prinz Johann Moritz von Nassau-Siegen verwandelte das Klever Umland im 17. Jahrhundert in eine prächtige barocke Parklandschaft. Noch heute sind die Kleverländer stolz auf ihre reiche Blumen- und Gartentradition: So öffnen viele von ihnen ihre farbenprächtig blühenden Privatgärten regelmäßig für Besucher. Die größte Blumenversteigerung Deutschlands findet in Straelen statt, und eine sogenannte Agro-Tour gibt interessante Einblicke in den kommerziellen Gartenbau. Stefan Verhasselts Tanten haben früher - wie fast alle in der Region - Kaffee geschmuggelt. Er weiß viele dieser Geschichten über findige Verstecke und schlechtes Gewissen. Heute lockt Arnheim weniger mit billigem Kaffee, als mit pfiffiger Mode. Und die zweitgrößte Van-Gogh-Sammlung der Welt befindet sich im Kröller-Müller-Museum im Nationalpark Hoge Veluwe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Pinnow Originaltitel: Wunderschön!