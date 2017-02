Sky 1 22:15 bis 23:00 Actionserie 24: Legacy 12:00 p.m.-1:00 p.m. USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Army Ranger Eric Carter (Corey Hawkins) hat bei einer verdeckten Operation im Jemen im Auftrag der Counter Terrorist Unit (CTU) den berüchtigten Terroristenführer Ibrahim Bin-Khalid getötet. Zurück in den USA hat er Schwierigkeit, ins normale Leben mit seiner Frau Nicole (Anna Diop) zurückzufinden. Da erreicht ihn eine schreckliche Nachricht: Bin-Kahlids Anhänger haben alle Mitglieder seiner Einheit ausfindig gemacht und wollen brutal Rache nehmen. - Die Uhr tickt wieder: Start des Spin-offs der bahnbrechenden Echtzeit-Thrillerserie "24" in neuer Besetzung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Hawkins (Eric Carter) Miranda Otto (Rebecca Ingram) Kathryn Prescott (Amira) Teddy Sears (Keith Mullins) Jimmy Smits (John Donovan) Jock McKissic (Omar) Sheila Vand (Nilaa) Originaltitel: 24: Legacy Regie: Stephen Hopkins Drehbuch: Manny Coto, Evan Katz, Joel Surnow, Robert Cochran Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16