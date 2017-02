Sky 1 20:15 bis 21:10 Abenteuerserie Die Medici - Herrscher von Florenz Pest GB, I 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Medici flüchten vor der Pest aufs Land, nur Cosimos (Richard Madden) rechte Hand Marco Bello (Guido Caprino) bleibt in Florenz, um am Mord an Giovanni (Dustin Hoffman) weiter zu ermitteln. Er kommt der Familie Corona auf die Spur. Inwiefern ist das Ehepaar in den Mord verwickelt? Cosimos Erzfeind lässt den Dom, das Vorzeigeprojekt der Medicis, Stück für Stück abbauen und die Medicis als Wucherer anklagen. Cosimo droht ein Prozess mit ungewissem Ausgang. - Bildgewaltige Historien-Thrillerserie um die Ränkeschmiede im mittelalterlichen Italien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Giovanni de' Medici) Richard Madden (Cosimo de' Medici) Stuart Martin (Lorenzo de' Medici) Annabel Scholey (Contessina de' Medici) Lex Shrapnel (Rinaldo Albizzi) Alessandro Preziosi (Brunelleschi) Guido Caprino (Marco Bello) Originaltitel: Medici: Masters of Florence Regie: Sergio Mimica Drehbuch: Nicholas Meyer, Frank Spotnitz, Sophie Petzal Kamera: Vittorio Omodei Zorini Altersempfehlung: ab 16