Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... John F. Kennedy Jr. CDN 2006 1. Staffel, Folge 6: John F. Kennedy Junior befindet sich in einer Krise. Seine Ehe mit Carolyn Bessette steht auf der Kippe und auch geschäftlich läuft es schlecht. Am 16. Juli 1999 steigt er kurz vor Sonnenuntergang in New York in seine Piper Saratoga, um mit seiner Frau und deren Schwester Lauren zur Hochzeit von Rory Kennedy zu fliegen. Über dem Meer stürzt die Maschine ab. Es gibt keine Überlebenden. Die Dokumentation stellt die letzten 24 Stunden im Leben von John F. Kennedy Junior nach. Originaltitel: Final 24