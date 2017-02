Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation The Eighties Die Ära Reagan USA 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Kaum ein Präsident hat eine Ära so nachhaltig und tiefgreifend geprägt wie Ronald Reagan die Achtziger. Am Anfang des Jahrzehnts durchlief die amerikanische Wirtschaft eine schwerwiegende Rezession. Das Land wollte einen Neuanfang, und den versprach der ehemalige Hollywood-Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien. Als er das Weiße Haus eroberte, kontrollierten die Republikaner zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert auch den Senat. Damit rückte Amerika deutlich nach rechts. Nach einem Attentatsversuch stieg die Popularität des ohnehin beliebten Präsidenten noch weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Eighties Altersempfehlung: ab 12