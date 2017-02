Sky Cinema Family HD 23:35 bis 01:15 Fantasyfilm Little Princess USA 1995 Nach dem Roman von Frances Hodgson Burnett Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sara (Liesel Matthews) wächst alleine bei ihrem liebevollen Vater Captain Crewe (Liam Cunningham), einem wohlhabenden Aristokaten, in Indien auf. Bis er sich freiwillig für den 1. Weltkrieg meldet und sie auf ein Mädcheninternat in New York unter der Leitung der strengen Miss Minchin (Eleanor Bron) schickt. Captain Crewe wird schwer verwundet und verliert sein Gedächtnis, aufgrund einer Verwechslung wird er aber für tot erklärt. Miss Minchin lässt die vermeintlich mittellose Sara als Bedienstete arbeiten. Doch das fantasiebegabte Kind ist immer noch überzeugt, dass alle Mädchen Prinzessinnen sind. - modernes Märchen vom Regisseur von "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" nach dem Kind In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eleanor Bron (Miss Minchin) Liam Cunningham (CrewePrinz Rama) Liesel Matthews (Sara) Rusty Schwimmer (Amelia) Arthur Malet (Charles Randolph) Vanessa Lee Chester (Becky) Errol Sitahal (Ram Dass) Originaltitel: A Little Princess Regie: Alfonso Cuarón Drehbuch: Richard LaGravenese, Elizabeth Chandler Kamera: Emmanuel Lubezki Musik: Patrick Doyle