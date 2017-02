Sky Emotion 22:05 bis 23:45 Thriller Der Feind in meinem Bett USA 1991 Nach einer Vorlage von Nancy Price 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Laura (Julia Roberts) täuscht ihren eigenen Tod vor, um der Ehe-Hölle mit ihrem krankhaft eifersüchtigen Mann Martin (Patrick Bergin) zu entkommen. In einer anderen Stadt baut sie sich eine neue Identität auf und verliebt sich neu. Martin lässt jedoch nicht locker und spürt sie auf. - Eine der besten Leistungen von Julia Roberts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Roberts (Laura/Sara) Patrick Bergin (Martin Burney) Kevin Anderson (Ben Woodward) Elizabeth Lawrence (Chloe) Kyle Secor (Fleishman) Claudette Nevins (Dr. Rissner) Tony Abatemarco (Locke) Originaltitel: Sleeping with the Enemy Regie: Joseph Ruben Drehbuch: Ronald Bass Kamera: John W. Lindley Musik: Jerry Goldsmith