Heimatkanal 23:20 bis 00:50 Familiensaga Forsthaus Falkenau Ein neuer Anfang D 1989 Stereo Merken Dass er einmal Förster in Falkenau sein würde, hat Martin Rombach sich nicht träumen lassen. Vor Jahren hatte er dort in Küblach im Bayerischen Wald sein Forstpraktikum bei Förster Bieler absolviert, aber dann ist alles ganz anders gekommen... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Paul Hubschmid (Baron von Bernried) Jutta Speidel (Baronesse Silva) Bruni Löbel (Oma Herta) Katharina Köhntopp (Andrea) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid ('Rica' Rombach) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Wolfgang Luderer Drehbuch: Wolfgang Luderer, Barbara Piazza, Arno Wolff Musik: Martin Böttcher