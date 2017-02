Sky Krimi 22:25 bis 22:45 Diskussion Im Leben von Peter Kremer D 2012 Stereo 16:9 Merken Dreitagebart, durchtrainierter Körper und immer einen flotten Spruch auf den Lippen: So lieben die Fans Hauptkommissar Siska alias Peter Kremer. Als Chef ist er so geachtet wie als Kriminologe gefürchtet. Selbst dem gerissensten Gauner verpasst Kremer am Ende ein Paar Handschellen. Genau so locker, aber auch besonnen, wie der Darsteller hinter der Kamera rüberkommt, erscheint er auch im Sky Interview. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Leben von ...