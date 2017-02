Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon In der Höhle des Löwen USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Orakel-Zwillinge informieren Jake über einen Generalangriff des großen Jägers auf alle magischen Wesen der Welt. Jake und Spud schmuggeln sich in das Schulungszentrums des Jägerclans ein, um sich in deren Zentralcomputer einzuloggen und so Infos über deren Plan zu erhalten. Sie treffen Rose, die dorthin strafversetzt wurde und erst in die Freiheit entlassen wird, wenn sie ihren ersten Drachen erlegt hat. Jake wird enttarnt und muss sich mit Rose einen Kampf vor Publikum liefern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman, Steve Loter Drehbuch: Eddie Guzelian Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6