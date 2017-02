Syfy 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Dominion Verwirrte Seelen USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Amphore der Finsternis vernebelt den Verstand der Bürger von Vega und treibt sie in den Wahnsinn und zum Selbstmord: David (Anthony Stewart Head) sieht sein inneres Ich, während Arika (Shivana Ghai) von der Eightball Rose, die sie getötet hat, gequält wird und Claire (Roxanne McKee) ihr Kind noch einmal verliert. Als William (Luke Allen-Gale) die Wahrheit über seine Zeit in der Wüste erfährt, bleibt er rat- und hoffnungslos zurück. Michael (Tom Wisdom) macht sich derweil Sorgen um Noma (Kim Engelbrecht), und Alex (Christopher Egan) sucht nach der Amphore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Egan (Alex Lannen) Roxanne McKee (Claire Riesen) Tom Wisdom (Michael) Luke Allen-Gale (William Whele) Anthony Head (David Whele) Carl Beukes (Gabriel) Shivani Ghai (Arika) Originaltitel: Dominion Regie: Gregg Simon Drehbuch: Katie Gruel, Rebecca Kirsch, Peter Schink, Scott Stewart, Jerry Shandy Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16