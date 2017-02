History 22:20 bis 23:10 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Virginia Vier USA 2014 Stereo 16:9 Merken Da es in Virginia so viel zu tun gibt, teilen sich die Sammler auf. Mike und Frank sind verblüfft, als sie auf Joeys über 4.000 Quadratmeter großem Privatspielplatz ankommen. Joey hat eine riesige Sammlung fantastischer Dinge, unter anderem ein Indian-Motorrad von 1925. Draußen entdeckt Mike einen Rahmen für eine Harley Knucklehead, den er unbedingt haben will. Unterdessen sind Danielle und Robbie ganz aus dem Häuschen, als sie alte Werbeschilder finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Himself) Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Regie: Elias Orelup Musik: Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12