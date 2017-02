ARTE 22:00 bis 23:50 Thriller Die Brautjungfer F, D 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 25-jährige Philippe wohnt zusammen mit seiner Mutter und seinen beiden Schwestern Patricia und Sophie in einem Vorort von Nantes. Er ist gewissenhaft und verantwortungsbewusst, arbeitet als Handelsvertreter und nimmt in seiner Familie zunehmend die Rolle des Versorgers ein, denn seine alleinerziehende Mutter kommt mit ihrem Job als Friseurin gerade so über die Runden. Philippes geordnetes Leben wird auf den Kopf gestellt, als er auf der Hochzeit seiner Schwester Sophie die geheimnisvolle Senta kennenlernt, eine der Brautjungfern. Senta arbeitet als Schauspielerin in kleinen Pariser Theatern und wohnt im Keller eines großen surrealen Hauses, von dessen Wänden der Putz bereits bröckelt und in dessen ersten Stock Sentas Stiefmutter unentwegt Tango tanzt. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche Affäre, und Philippe verfällt der schönen Senta, die von unsterblicher Liebe und gar von Vorsehung redet, zunehmend: "Ich habe auf dich gewartet. Das wusste ich, als ich dich sah. Du bist meine andere Hälfte. Mein Karma." Doch bald bemerkt Philippe, dass Senta in einer gefährlichen Scheinwelt lebt, in der die Grenze zwischen Wahn und Realität zunehmend verschwimmt. Die Normalität ihrer Beziehung gerät nach und nach aus den Fugen, bis Senta schließlich einen verhängnisvollen Liebesbeweis von ihm fordert: Mord - "Adaption eines Krimi-Bestsellers von Ruth Rendell, bei der es Claude Chabrol einmal mehr nicht um psychologische oder familiäre Konflikte geht, sondern um die nachhaltige Verstörung alltäglicher Gewissheiten." (Lexikon des Internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benoît Magimel (Philippe Tardieu) Laura Smet (Stéphanie "Senta" Bellange) Aurore Clément (Christine) Bernard Le Coq (Gérard Courtois) Solène Bouton (Sophie Tardieu) Anna Mihalcea (Patricia Tardieu) Michel Duchaussoy (Tramp) Originaltitel: La Demoiselle d'honneur Regie: Claude Chabrol Drehbuch: Pierre Leccia, Claude Chabrol Kamera: Eduardo Serra Musik: Matthieu Chabrol Altersempfehlung: ab 12