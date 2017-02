ARTE 20:15 bis 22:00 Drama Kreuzweg D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Die 14-jährige Maria (Lea van Acken) gehört mit ihrer Familie einer strenggläubigen Gemeinde an. Als sich ihr Mitschüler Christian für sie interessiert, löst das bei dem Mädchen ein Gefühlschaos aus … Preisgekrönt, feinfühlig, ungewöhnlich: In 14 Einstellungen zeichnet Regisseur Dietrich Brüggemann Marias Leben anhand der 14 Stationen des Kreuzwegs Jesu nach. Klasse: Franziska Weisz als Marias fanatische Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lea van Acken (Maria) Franziska Weisz (Mutter) Florian Stetter (Pater Weber) Lucie Aron (Bernadette) Moritz Knapp (Christian) Michael Kamp (Vater) Georg Wesch (Thomas) Originaltitel: Kreuzweg Regie: Dietrich Brüggemann Drehbuch: Dietrich Brüggemann, Anna Brüggemann Kamera: Alexander Sass Altersempfehlung: ab 12